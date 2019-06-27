Влад Кадони раскритиковал внешность Юлии Барановской

Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони раскритиковал внешность своей коллеги по творческому цеху, многодетной мамы Юлии Барановской. Бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина пришла на pre-party фестиваля «Жара» в Москве и получила от популярного мага свою долю критики.

По словам Влада Кадони, с волосами у Барановской — просто беда. Ему не понравился ее цвет. Как считает Кадони, рыжеватый блонд сильно удешевляет Барановскую. Также он считает, что ее укладка смотрится как парик. Стилисты, как он думает, напортачили с объёмом. Кадони отметил, что ведущая угадала только с макияжем. В остальном работы непочатый край.

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«Досталось» от новоявленного модного эксперта и некоторым другим знаменитостям. К примеру, певице Виктории Дайнеко. Исполнительница и победительница проекта «Фабрика звезд-2» пришла на вечеринку в «юбке школьницы», как ее обозвал Кадони. «Вика так шутит? Если бы этому фото было лет 10–15, я еще сделал бы скидку, но оно современное, и это катастрофа! Дальше даже не хочется обсуждать», — сказал телеведущий.

Не пришелся по душе стиль на вечеринке Кадони и певицы Ирины Салтыковой. Та появилась на ярком мероприятии в красивом красном платье. Как он считает, затейливая оборка оказалась фатальной. Кадони уверен, что звезда фильма «Брат-2» могла бы сгладить ситуацию, собрав волосы наверх, но и тут что-то пошло не так, сообщает «СтарХит».