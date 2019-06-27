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Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться

Актриса уверена, что каждый находит счастье в своем: одни рожают, другие - учатся.

Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться
Мария Кожевникова считает, что счастье у всех разное: кто-то рожает, кто-то учится. ФОТО: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/"ЭГ"

Накануне в интернете и в СМИ разгорелся новый скандал после очередного эпического высказывания российской чиновницы На этот раз «прославилась» Юлия Арсенина замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области, которая призвала молодых девушек рожать детей, а не гнаться на получением высшего образования.

В ответ на это неоднозначное предложение актриса Мария Кожевникова, которая имеет представление о российской политики, недолго побыв депутатом Госдумы, отметила, что каждый чиновник должен знать свое место, и попросила Арсенину не распространять свои жизненные принципы на других.

Звезда «Универа» подчеркивает, что то, как люди распоряжаются своим временем, решают только они сами. Мария поделилась своими наблюдениями о том, у нас вообще, стало нормой учить друг друга жизни, однако, формула безусловного счастья у каждого своя: одним нужно несколько образований, другим – ни одного, приводит слова актрисы РЕН ТВ.

Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.

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Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться
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