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Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Артисту было всего 46 лет.

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Илье Калинникову было 46 лет.

В социальных сетях появилась трагическая новость. В своем Facebook руководитель рок-группы «Високосный год» Алексей Кан сообщил своим подписчикам о том, что из жизни ушел основатель и музыкант известного коллектива Илья Калинников.

Отмечается, что причиной смерти 46-летнего артист стала остановка сердца. Звезды не стало 25 июня. О том, когда и где состоятся прощание и похороны, пока неизвестно. Не сообщается также, смогут ли проститься со своим кумиров многочисленные поклонники «Високосного года».

Напомним, накануне стало известно о смерти коллеги Андрея Тарковского — актера и режиссера Валерия Харченко.

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Группа "Високосный год"музыкантУмер Илья Калинников

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Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
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