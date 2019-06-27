Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

В социальных сетях появилась трагическая новость. В своем Facebook руководитель рок-группы «Високосный год» Алексей Кан сообщил своим подписчикам о том, что из жизни ушел основатель и музыкант известного коллектива Илья Калинников.

больше по теме Умер актер и режиссер Валерий Харченко Мастер скончался на 82-м году жизни.

Отмечается, что причиной смерти 46-летнего артист стала остановка сердца. Звезды не стало 25 июня. О том, когда и где состоятся прощание и похороны, пока неизвестно. Не сообщается также, смогут ли проститься со своим кумиров многочисленные поклонники «Високосного года».

Напомним, накануне стало известно о смерти коллеги Андрея Тарковского — актера и режиссера Валерия Харченко.