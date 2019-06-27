Толстоганова рассказала об откровенных сценах с мужем в кино

Накануне выхода в прокат новой картины «Выше неба», на которую, напомним, актриса Виктория Толстоганова удостоилась приза «Кинотавра» за лучшую женскую роль, звезда рассказала о съемках фильма. Особенный интерес к киноновинке вызван, наравне с прочим, тем, что в ней дуэт звезде составляет ее муж Алексей Агранович.

Виктория отмечает, что в суеверия о том, что реальным супругам нельзя играть в кино мужа и жену, она не верит. Для нее вообще на съемочной площадке нет никаких родственных отношений.

«В тот момент Алексей был просто партнер, и если бы на его месте был любой другой, я играла бы точно так же. Одно условие: партнер должен быть хороший. Когда плохой, то и я играю плохо. А муж он, брат или кто угодно еще, мне все равно», — признается актриса в интервью «Известиям».

То же самое относится и к так называемым постельным сценам. Виктория Толстоганова напоминает, что никто в картине Стэнли Кубрика не воспринимал Николь Кидман и Тома Круза как супругов. И в случае с новым фильмом, по словам актрисы, все будет также. Если он вышел достойный, то родственные связи никто обращать внимания не будет. Тем более, что в их совместной сцене с Алексеем отношения к сексу нет никакого.