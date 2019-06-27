Алсу исполнила мечту смертельно больной девочки

Недавний скандал с детским «Голосом», конечно, подпортил общественное мнение о певице Алсу. Состоятельная и знаменитая артистка получила шквал критики в свой адрес, что задело ее близких, некоторых коллег и друзей звезды. Ведь они знают ее с другой стороны, как большую труженицу, несмотря на имеющиеся деньги, самостоятельно и с большим усердием строившую карьеру.

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Кроме того, Алсу неравнодушна к чужому горю. Она часто помогает фондам, а недавно не смогла пройти мимо истории смертельно больной девочки из Казани.

Основательно местного хосписа Владимир Вавилов рассказал, что однажды, побывав на концерте певицы, он рассказал ей о 14-летней Альдоне, которая находилась в его учреждении с саркомой. Она мечтала хотя бы подержать за руку свою любимую певицу. Проникнувшаяся историей звезда подписала альбом для ребенка. А в мае, приехав на гастроли в Казань, прямо с аэропорта отправилась в хоспис, прихватив году подарков для детей.

При этом Вавилов отмечает, что встречу с Альдоной певицы описать просто невозможно. Девочка уже совсем плохо себя чувствовала, но в сбывшуюся мечту поверить не могла. Певица почти час, держа поклонницу за руку, рассказывала обо всем на свете, просила держаться, пишет «СтарХит».

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«Буквально две недели назад Альдоны не стало… Но уверен: звезда продлила ей жизнь», — отмечает Владимир.