Дана Борисова прокомментировала слухи о своей беременности

Сегодня бывшую телеведущую Дану Борисову, известную в настоящее время как активную помощницу своим бывшим коллегам, попавшим в различного рода зависимости, частенько можно увидеть на экранах телевизоров. Но не в качестве автора проекта, а в роли гостьи многочисленных ток-шоу.

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Дана признается, что эти выступления – часть ее заработка, на который живет звезда. Приносит деньги и реклама в Instagram. Не озвучивая точных цифр, Борисова отмечает, что ей на жизнь хватает. Но недавно участие в запись одной из программ обернулось для Даны волной сплетен. Общественность и журналисты заподозрили, что она ждет второго ребенка, ведь в эфире она призналась, что не прочь подарить дочери Полине братика или сестренку.

«Нет-нет, рожать я не собираюсь! – отмахнулась Дана. – Мало ли что я сказала в эфире! Мне не от кого рожать, и желания такого нет совершенно», — рассказала Борисова позже изданию «Собеседник».

По словам звезды, опять становиться матерью-одиночкой она не хочет. Но есть и еще один аргумент против.

«К тому же после сорока лет есть большой риск, что у ребенка будут генетические отклонения, как у сына Бледанс. Так что детей направо-налево рожать я не готова», — заявила Борисова.