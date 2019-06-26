«Не нашлось клоунов»: Солнцев высказался о личной жизни Бузовой

Недавнее появление Ольги Бузовой со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, директором крупной финской компании, возводящей дома премиум-класса, на снимках в соцсетях подняла волну разговоров о восстановлении отношений пары. Однако, эти слухи опроверг Рустам Солнцев, хорошо знающий и Тимофея, и Ольгу.

По словам шоумена, все, что сегодня происходит между ними, некая игра. Майоров, как человек умный, тактичный просто подыгрывает Бузовой, в чем сам Рустам, его поддерживает, и относится к этому с большим пониманием. Солнцев даже предположил, что у Бузовой и Майорова даже сексуальных отношений сейчас нет. Между тем, сплетни вокруг имени Ольги, нужны самой Ольге, которая, что бы ни делала, делает на продажу, пишет «Собеседник».

При этом, отвечая на вопрос о том, есть реальный, а фейковый возлюбленный у ведущей «Дома-2», Рустам посоветовал не гадать на кофейной гуще и серьезных версий не строить:

«Никого у нее нет! Не нашлось таких клоунов», — заключил шоумен.