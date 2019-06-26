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Свадебный подарок: Серов отписал дочери и зятю особняк

До недавнего времени артист не мог найти общий язык с супругом Мишель. Выказывая свой протест, он даже пропустил церемонию регистрации в ЗАГСе.

Свадебный подарок: Серов отписал дочери и зятю особняк
Александр Серов купил дочке и зятю особняк ФОТО: www.instagram.com/mishel_serova

Звезда 90-х Александр Серов совсем недавно выдал дочку Мишель замуж. Свадьба прошла в одном из залов фешенебельного отеля в Москве. Гостей угощали дорогими закусками, на сцену поднимались именитые гости: Игорь Крутой, Катя Лель и Игорь Николаев, а оплатил торжество отец невесты. По слухам, церемония обошлась певцу в пять миллионов рублей.

Александр взял расходы на себя, но до последнего выказывал свое недовольство выбором наследницы. Гости отмечали, что отец держался на свадьбе весьма отстранено и даже не взял в  руки микрофон. Долгое время он не мог найти с зятем Романом общий язык, но после свадьбы смирился.

Недавно звездный родитель даже преподнес молодоженам подарок – загородный дом. Расположен особняк по соседству с владениями певца, так что теперь папа частый гость у дочки.

Мишель Серова признается, что очень рада такому соседству, это помогло наладить отношения в семье.

«Сидим вечерами, чай пьем. Роман уехал в командировку и папа даже успел по нему соскучиться», — приводит слова девушки «Собеседник».

После свадьбы отец Мишель объяснил,что не попал в ЗАГС из-за важной встречи, а с зятем будет пытаться налаживать отношения, время все расставит на свои места. А вот с суммой, в которую обошлась церемония, он не согласен. Уверен, что можно было выбрать более скромный вариант, сообщает Пятый канал.

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Александр Сероввидео со свадьбы Мишель Серовой

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Свадебный подарок: Серов отписал дочери и зятю особняк
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