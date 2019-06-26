Внук Андрея Миронова дебютировал в роли ведущего

Андрей Миронов ушел из жизни в достаточно молодом возрасте. Ему было всего 46 лет. У него осталась дочь Мария Миронов, которая пошла по его стопам и тоже стала актрисой. От первого брака с Игорем Удаловым у нее есть сын Андрей. Позже она пыталась строить отношения с Дмитрием Клоковым и Алексеем Макаровым, но все они закончились разводом. Теперь единственной радостью Марии является ее наследник.

К слову. Андрей Миронов-младший тоже стал актером. В 2017 году он получил свою первую роль в большом кино, а несколько месяцев назад Мария наслаждалась спектаклем «Мадемуазель Нитуш» с его участием в театре им. Вахтангова. На днях же Миронов-Удалов попробовал свои силы еще и в роли ведущего. Он стал главной звездой кинофестиваля «Читка». Для 27-летнего молодого человека, который в этом году появился на больших экранах в фильме «Спасти Ленинград», это был первый подобный опыт. На сцене внук Миронова появился в элегантном черном костюме и белой рубашке. Несмотря на волнение, он выглядел достаточно уверенно.

Гости фестиваля остались в восторге от молодого и красивого ведущего. Многие отметили, что Андрей вырос копией своего дедушки. По их мнению, у артиста «мироновские глаза, в которые невозможно не влюбиться». Они уверены, что и талант передался парню на генетическом уровне. Однако сам Миронов-Удалов от подобных сравнений и комплиментов уже устал. Он даже не видел своего деда, так как тот умер за пять лет до его появления на свет. «Мне о нем нечего рассказать», — каждый раз говорит во время интервью продолжатель известной фамилии.

Мария Миронова не сомневается в талантах сына. Не так давно он снялся в сериале «Наследники». Для того, чтобы лучше вжиться в роль, Андрей научился кататься на байке. Раньше ему не доводилось ездить на мотоцикле, но он научился это делать, чтобы в кадре показать класс. Режиссер все-таки запретил ему исполнять трюки, так как здоровье превыше всего.