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Первая жена Задорнова отсудила 3,75 млн у Первого канала

Эта сумма станет компенсаций за трансляцию выступления юмориста. После его смерти часть авторских прав на произведения сатирика достались женщине.

Первая жена Задорнова отсудила 3,75 млн у Первого канала
Первая жена Михаила Задорнова отсудила в Первого канала 3,75 млн рублей ФОТО: КП

Велта Задорнова, первая супруга Михаила Задорнова, отсудила у Первого канала крупную денежную компенсацию за трансляцию выступлений юмориста.

На сайте Арбитражного суда Москвы опубликовано решение, по которому женщина должна получить 3,75 млн рублей – это выплаты за то, что по телевизору были показаны фрагменты концертов «Кому на Руси жить хорошо?» и «Умом Россию не понять».

Изначально женщина просила выплатить ей по полтора миллиона за каждый концерт, всего их прошло пять.

Суд только частично удовлетворил ее требования, урезав сумму выплат вдвое.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Он несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, но когда стало понятно, что болезнь не победить, отказался от лечения и решил провести оставшееся время с родными и близкими людьми.

Авторские права на свои произведения сатирик поделил между первой и второй женами — Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной, пишет сайт argumenti.ru.

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Михаил Задорнов

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Первая жена Задорнова отсудила 3,75 млн у Первого канала
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