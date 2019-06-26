Звезда «Кадетства» Жолобов встретился с предполагаемым сыном

Сергей Жолобов — актер театра и кино. Многие зрители его помнят по сериалу «Кадетство», где он сыграл строгого отца кадета Алексея Сырникова. О своей личной жизни 60-летний мужчина рассказывает редко. В 1991 году у него был роман с Ларисой Бокшей, которая родила от актера сына Евгения. Но вскоре она пропала вместе с ребенком. А месяц назад к артисту обратился мужчина, который заявил, что он его наследник.

В студии передачи «На самом деле» Жолобов решил выяснить правду. Он рассказал, что ни капли не сомневался, что Лариса родила от него ребенка. Он несколько лет помогал финансово экс-возлюбленной, но наследника не видел. Теперь, когда к нему пришел взрослый мужчина с детским фото в руках, то актер не смог узнать в нем сына. «Когда я ехал с ним встречаться, то я понимал, что это либо очень крутая подстава, либо это и есть мой сын», — поделился Сергей. По словам мужчины, он сделал ДНК-тест на отцовство. От генетической экспертизы не стал отказываться и его предполагаемый наследник.

«Через какое-то время пошли просьбы о помощи, материальной помощи», — рассказал артист.

Этого его смутило. Также звезду насторожило то, что результаты ДНК-теста не были готовы спустя три дня. В студии появился Евгений Жигаленков. Он объяснил, почему столько лет не общался с отцом. «Он практически не участвовал в моей жизни с пяти лет. Я считаю, что теперь он вполне может поучаствовать и обязан помочь своему ребенку. Общение наше прекратилось, когда мне было пять лет. Меня все время уверяли, что отец плохой, бросил маму и ребенка, что я ему не нужен. Жизнь у меня особо не складывалась. Полгода назад я решил попробовать себя в актерском мастерстве», — поведал мужчина. Он заверил, что не имеет никакой связи с лабораторией, где проводилась генетическая экспертиза.

Лариса Бокша тоже пришла в студию вместе с подругой Людмилой. Она призналась, что Жолобов был ее первой любовью. По словам девушки, их роман начинался очень красиво, но когда она забеременела, то актер якобы стал настаивать, чтобы она избавилась от будущего малыша. Лариса не стала этого делать, так как, по ее словам, медики просто запретили ей. Сам артист опроверг слова экс-возлюбленной. Он заверил, что спустя три дня романа Лариса внезапно достала кольцо из сумочки и сообщила, что замужем. Тогда девушка спешно уехала.

Эксперты задали вопросы гостям. Они выяснили невероятный факт. Женя оказался сыном не Ларисы, а Людмилы. При этом выяснилось, что девушка действительно была беременна, но так не родила ребенка. По этой причине Жигаленко предоставил в лабораторию биоматериал своего настоящего отца, а не актера, чтобы всех обмануть.