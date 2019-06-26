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Брат звезды фильма «Сволочи» обвиняется в жестоком избиении

Павел Лыкшин напал на любовника своей подруги.

Брат звезды фильма «Сволочи» обвиняется в жестоком избиении
Актер Василий Лыкшин. Фото: globallookpress.com

Брат актера Василия Лыкшина пребывает под подпиской о невыезде. Родственнику звезды фильма «Сволочи» предстоит суд за избиение соседа. На нападение Павел Лыкшин решился после того, как застал в объятиях мужчины свою подругу Марию.

Как стало известно, инцидент случился в Одинцовском районе Подмосковья. Возвратившись с работы, 34-летний Лыкшин не обнаружил дома возлюбленную и направился в соседнюю квартиру, где Мария находилась в постели с другим.

Павел серьезно избил любовника девушки ногами. Пострадавший получил травмы лица и груди, от ударов он лишился чувств. Лыкшин отправился с подругой домой, а сосед обратился к правоохранителям. Как сообщил осведомленный источник, теперь нападавшему вменяется статья о нанесении тяжелого вреда здоровью.

В 2009 году Василий Лыкшин умер от заболевания сердечно-сосудистой системы, на момент смерти артисту исполнилось 23 года. В картине «Сволочи» он сыграл роль Лаврика, также он известен зрителям по сериалу «Громовы». Актер ранее не славился законопослушнным поведением, отмечает «Комсомольская правда», его осуждали по статье хулиганство и ловили на краже.

Кстати, совсем недавно «отличился» другой артист «Сволочей». Олег Буданов в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с полицейскими и едва не был задержан за дебош, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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актерВасилий ЛыкшинизбиениеФильм "Сволочи"

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Брат звезды фильма «Сволочи» обвиняется в жестоком избиении
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