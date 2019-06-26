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Красавица-ассистентка Мелании Трамп стала секретарем президента США

Первая леди лично объявила о назначении Стефани Гришэм на высокую должность.

Красавица-ассистентка Мелании Трамп стала секретарем президента США
Мелания и Дональд Трамп. Фото: globallookpress.com

У Дональда Трампа сменился пресс-секретарь. Как сообщила первая леди США Мелания Трамп, высокий пост займет ее собственная ассистентка Стефани Гришэм. Компетентный специалист, Гришэм станет третьим официальным представителем Белого дома за время президентства Трампа.

«Рада объявить, что Стефани Гришэм становится пресс-секретарем и директором по связям с общественностью. Не могу представить человека, способного лучше послужить администрации Белого дома и нашей стране», – заявила Мелания в Twitter.

Стефани работала с командой Трампа еще во время предвыборной компании, после победы на выборах в 2017 году ее перевели под непосредственное руководство супруги президента. Трамп, в свою очередь, признавал, что теперь его супруга находится «в хороших руках», однако ему не хватает умения Гришэм общаться с представителями СМИ, со многими из которых у нее сложились лояльные отношения.

«Думаю, это один из самых добрых людей, на которых я когда-либо работала», – отзывалась Гришэм о новом хозяине Овального кабинета.

Красавица-ассистентка Трампов разведена, у нее двое детей, старший из которых закончил школу в 2017 году. Известно, что несколько лет назад Стефани предъявляли обвинения в превышении скорости за рулем. Свою вину женщина полностью признала.

Стефани Гришэм стала новым пресс-секретарем Трампа. Фото: globallookpress.com
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Красавица-ассистентка Мелании Трамп стала секретарем президента США
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