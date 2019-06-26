Красавица-ассистентка Мелании Трамп стала секретарем президента США

У Дональда Трампа сменился пресс-секретарь. Как сообщила первая леди США Мелания Трамп, высокий пост займет ее собственная ассистентка Стефани Гришэм. Компетентный специалист, Гришэм станет третьим официальным представителем Белого дома за время президентства Трампа.

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«Рада объявить, что Стефани Гришэм становится пресс-секретарем и директором по связям с общественностью. Не могу представить человека, способного лучше послужить администрации Белого дома и нашей стране», – заявила Мелания в Twitter.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 — @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest — Melania Trump (@FLOTUS) 25 июня 2019 г.

Стефани работала с командой Трампа еще во время предвыборной компании, после победы на выборах в 2017 году ее перевели под непосредственное руководство супруги президента. Трамп, в свою очередь, признавал, что теперь его супруга находится «в хороших руках», однако ему не хватает умения Гришэм общаться с представителями СМИ, со многими из которых у нее сложились лояльные отношения.

«Думаю, это один из самых добрых людей, на которых я когда-либо работала», – отзывалась Гришэм о новом хозяине Овального кабинета.

Красавица-ассистентка Трампов разведена, у нее двое детей, старший из которых закончил школу в 2017 году. Известно, что несколько лет назад Стефани предъявляли обвинения в превышении скорости за рулем. Свою вину женщина полностью признала.