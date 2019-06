Красавица-ассистентка Мелании Трамп стала секретарем президента США

У Дональда Трампа сменился пресс-секретарь. Как сообщила первая леди США Мелания Трамп, высокий пост займет ее собственная ассистентка Стефани Гришэм. Компетентный специалист, Гришэм станет третьим официальным представителем Белого дома за время президентства Трампа.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 — @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

— Melania Trump (@FLOTUS) 25 июня 2019 г.