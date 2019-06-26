На главную роль в сериале «Гоголь» ведется секретный кастинг

Создатели фильма не раскрывают, кто заменит Александра Петрова в продолжении франшизы.

Минувшей весной стало известно, что Александр Петров больше не появится на экране в роли Николая Васильевича Гоголя в одноименном сериале. Конечно, поклонников интересует, кто сыграет знаменитого классика в продолжении франшизы.

Однако кандидаты на эту роль до сих пор не известны. Создатели фильма тщательно скрывают данную информацию. Как пояснила маркетинговый директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия, решение о том, что Петров покинет проект, было принято по обоюдному согласию с артистом. В мировой практике подобные шаги не редкость, обновление актерского состава помогает «освежить» франшизу.

«Что касается актера, на эту роль пока еще никто не утвержден. Кастинг секретный, и имя нового исполнителя роли Гоголя мы раскроем в последний момент», – сообщила Лили порталу teleprogramma.pro.

Сам Александр Петров не скрывает, что «вырос» из своих прежних персонажей. Он намерен продолжать профессиональный рост, играть более серьезные и разнообразные роли. А сейчас от кино он немного устал, но только в хорошем смысле.

Продолжение «Гоголя», как и предыдущие серии, снимет режиссер Егор Баранов, продюсировать картину будут Александр Цекало, Евгений Никишов и Валерий Федорович.