Схожий диагноз: Миддлтон и Елизавета II страдают одной болезнью

Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) почти девять лет является частью британской королевской семьи. С момента, как она стала женой принца Уильяма, жизнь девушки стала по-настоящему насыщенной. Она то и дело появляется на светских мероприятиях, занимается благотворительностью, а также воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Поклонники не перестают восхищаться герцогиней Кембриджской, которая, кажется, никогда не устает.

Однако в последнее время Кэтрин начала вести себя очень странно. Она постоянно держалась за живот во время беседы с Зарой Тиндалл и принцессой Евгенией на скачках в Аскоте. Выглядела жена принца Уильяма утомленной, а на ее лице лишь изредка появлялась улыбка. Сначала представители СМИ заподозрили, что она снова ждет ребенка. Как известно, все три прошлые беременности сопровождались сильным токсикозом и были крайне дискомфортными для Миддлтон. Но выяснилось, что причина странного поведения девушки на этот раз была совершенно иной.

Как рассказали британским таблоидам источники, близкие к королевской семье, герцогиня Кембриджская страдает от морской болезни. По этой причине она очень плохо переносит езду в карете. Однако в дни важных мероприятий такие поездки нужно соблюдать по протоколу, поэтому в день скачек супруга принца Уильяма сильно переживала, что ей может стать плохо. Примечательно, что от такой же болезни страдает королева Елизавета II. Только в прошлом году она рассказала, как тяжело ей далась двухчасовая поездка в старинной карете во время коронации в 1953 году. По словам королевы, тогда болезнь даже отразилась на цвете ее кожи.

Пока нет способа побороть недуг герцогини Кембриджской, но врачи над этим активно работают. Медик Кадир Аршад из Имперского колледжа Лондона объяснил, что «самый эффективный препарат (от укачивания) вызывает сонливость, поэтому не подходит для членов королевской семьи на государственных мероприятиях». При этом он заверил, что уже скоро будет создано более подходящее лекарство от морской болезни, которое сможет принимать даже Миддлтон, об этом пишет Sunday Mirror.