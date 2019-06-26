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Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму

Актер до сих пор уверен, что оказался за решеткой по ложному обвинению.

Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму
Александр Рапопорт отсидел в колонии четыре года по политической статье/globallookpress.com

Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку. После окончания медицинского института он трудился дежурным психиатром в Москве. Там он быстро заслужил себе репутацию неудобного человека. Актер сказал, что не стеснялся спорить с диагнозами, которые ставили пациентам.

Александр Рапопорт
Рапопорт оказался в колонии по политической статье/globallookpress.com

«Однажды привели парня, который стоял с плакатом и нелестно отзывался о КПСС. Сказали, что его нужно определить в психушку. Я с ним пообщался. Он оказался совершенно адекватным молодым человеком, который просто не разделял взглядов партии. Я откровенно сказал, что не вижу у него признаков психоза и в клинику его не положу. Мне уже тогда сказали: «Саша, ты уже всех достал!» — вспомнил актер.

Вскоре к нему привели несколько молодых ребят, которые наотрез отказывались служить в армии. Сказали, что и им место в психиатрической клинике. «Я пытался объяснить, что если их все-таки заслать в армию, то пользы никакой не будет. Предлагал мотивировать людей, чтобы они, как в Израиле, хотели служить. Почему-то во времена моей молодости люди скрывали диагнозы и хотели идти в армию, а восьмидесятых годах картина изменилась», — рассказал Рапопорт.

Закончилось все тем, что за ним пришли домой с десяток молодых людей и забрали его от родных. Он получил четыре года колонии по политической статье. «Я сначала думал, что это друзья к старшему сыну пришли. Оказалось, за мной. Зато пока сидел один в камере, я научился общаться с самим собой. Стал понимать, что не нужно строить долгосрочных планов на жизнь», — заявил актер.

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Александр РапопортБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"

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Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму
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