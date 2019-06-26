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Старшая дочь Виктора Салтыкова не желает общаться с отцом

Девушка призналась, что о звездном деде не рассказывает и собственной дочери.

Старшая дочь Виктора Салтыкова не желает общаться с отцом
Дочь Виктора Салтыкова не общается с отцом. Фото: globallookpress.com

Музыкальная карьера Виктора Салтыкова когда-то складывалась очень успешно, чего о его личной жизни сказать было нельзя. Брак с Ириной Салтыковой оказался неудачным, певец разорвал отношения и ушел из семьи, оставив дочь Алису.

Во втором браке с Ириной Метлиной у музыканта родилось двое детей – дочь Анна, ставшая участницей десятого сезона «Фабрики звезд», и сын Святослав, которому сейчас исполнилось десять лет. С бывшей семьей Виктор отношений не поддерживает.

Старшая дочь Салтыкова появилась в новом выпуске программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят». По словам Алисы, с отцом она не общается, однако это ничуть ее не расстраивает. Когда она была маленькой, ее во всем поддерживала мама, этого оказалось вполне достаточно.

«По сути, он чужой мне человек. Он не знает, кто я, а я не знаю, кто он», – говорит Салтыкова-младшая.

Дочь Виктора Салтыкова Алиса, кадр из программы Первого канала «Пусть говорят»

Девушка уточнила, что мать не запрещала ей общаться с родителем, просто общение не сложилось. С собственной дочкой Анютой она предпочитает вообще не заговаривать о звездном дедушке. Она даже рада, что в свое время он ушел из семьи.

«Я благодарна судьбе, что у меня все сложилось именно так. На отца зла не держу, желаю ему счастья», – призналась Алиса в студии шоу Первого канала.

Ранее Ирина Салтыкова рассказала, что экс-супруг поднимал на нее руку, у него были проблемы с алкоголем и другие женщины. Певица считает, что сейчас у музыканта есть проблемы с психикой, но остается ему благодарна за то, что в свое время он отговорил ее от аборта.

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Алиса СалтыковаВиктор СалтыковДмитрий БорисовИрина СалтыковаПрограмма "Пусть говорят"

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Старшая дочь Виктора Салтыкова не желает общаться с отцом
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