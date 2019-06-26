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Русская жена тяжелобольного футболиста Риксена опровергла сообщения об эвтаназии

Нидерландский полузащитник уже больше шести лет парализован. Возлюбленная продолжает ухаживать за ним.

Русская жена тяжелобольного футболиста Риксена опровергла сообщения об эвтаназии
Фернанддо Риксен с женой Вероникой. фото: instagram.com/veronikaricksen/

Голландец Фернандо Риксен (Fernando Ricksen) выступал за юношескую сборную Нидерландов. Не один год он выступал в составе шотландской команды «Рейнджерс». В октябре 2013 года футболист признался, что ему поставили страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз (Болезнь центральной нервной системы, приводящая к атрофии мышц и параличу. — Прим. ред.). Шесть лет за ним ухаживала супруга Вероника Риксен, в девичестве Веселова. Девушке было очень тяжело, но муж не хотел, чтобы кроме нее его кто-то видел немощным и обездвиженным.

Вероника познакомилась с Фернандо в Санкт-Петербурге. Из-за длительного бракоразводного процесса с первой женой футболист оформил свои отношения с русской избранницей, когда их дочери Изабелле был уже год. По словам девушки, тогда она знала о диагнозе возлюбленного, но они до конца не понимали, насколько он серьезный. Не так давно спортсмена поместили в хоспис St. Andrew’s в Глазко (Шотландия), поэтому у Вероники появилась возможность набраться сил. Сама она живет в Испании, но часто навещает мужа. Перевезти туда Риксена нельзя из-за его состояния здоровья.

Недавно стало известно, что спортсмен встретится с поклонниками. Эта встреча будет уже третьей, но, по словам самого Фернандо, последней. В СМИ появилась информация, что он готовится к эвтаназии. Супруга футболиста опровергла это сообщение.

«Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут еще заголовки сплошной чередой: „Решил уйти из жизни“. И звонками задалбывают», — призналась девушка. «Почему вдруг пресса решила, что речь идет об эвтаназии — уму непостижимо», — высказалась Вероника.

Она рассказала, что спортсмен пообщается с фанатами с помощью специального компьютера, который транслирует его речь. Стоимость билета — 70 фунтов. По словам девушки, такие встречи пользуются популярностью, но Фернандо очень сложно даже посадить на стул. Также ему придется полдня провести в центре внимания, что тяжело для него морально. Вероника не скрывает, что ей очень непросто и она не согласилась бы пройти через все невзгоды снова, будь у нее такой выбор. Однако за жизнь возлюбленного девушка готова бороться до последнего.

«У него плохое состояние, ему нехорошо, но необходимости в эвтаназии не вижу. Мне кажется, Фернандо может еще долго жить со своей болезнью. Я это чувствую и знаю, потому что ухаживаю за мужем не первый год. Ему было и хуже, поверьте. Поэтому читать сейчас об эвтаназии очень больно и неприятно», — поделилась Вероника с «Матч ТВ».

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Русская жена тяжелобольного футболиста Риксена опровергла сообщения об эвтаназии
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