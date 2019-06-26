Русская жена тяжелобольного футболиста Риксена опровергла сообщения об эвтаназии

Голландец Фернандо Риксен (Fernando Ricksen) выступал за юношескую сборную Нидерландов. Не один год он выступал в составе шотландской команды «Рейнджерс». В октябре 2013 года футболист признался, что ему поставили страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз (Болезнь центральной нервной системы, приводящая к атрофии мышц и параличу. — Прим. ред.). Шесть лет за ним ухаживала супруга Вероника Риксен, в девичестве Веселова. Девушке было очень тяжело, но муж не хотел, чтобы кроме нее его кто-то видел немощным и обездвиженным.

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Вероника познакомилась с Фернандо в Санкт-Петербурге. Из-за длительного бракоразводного процесса с первой женой футболист оформил свои отношения с русской избранницей, когда их дочери Изабелле был уже год. По словам девушки, тогда она знала о диагнозе возлюбленного, но они до конца не понимали, насколько он серьезный. Не так давно спортсмена поместили в хоспис St. Andrew’s в Глазко (Шотландия), поэтому у Вероники появилась возможность набраться сил. Сама она живет в Испании, но часто навещает мужа. Перевезти туда Риксена нельзя из-за его состояния здоровья.

Недавно стало известно, что спортсмен встретится с поклонниками. Эта встреча будет уже третьей, но, по словам самого Фернандо, последней. В СМИ появилась информация, что он готовится к эвтаназии. Супруга футболиста опровергла это сообщение.

«Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут еще заголовки сплошной чередой: „Решил уйти из жизни“. И звонками задалбывают», — призналась девушка. «Почему вдруг пресса решила, что речь идет об эвтаназии — уму непостижимо», — высказалась Вероника.

Она рассказала, что спортсмен пообщается с фанатами с помощью специального компьютера, который транслирует его речь. Стоимость билета — 70 фунтов. По словам девушки, такие встречи пользуются популярностью, но Фернандо очень сложно даже посадить на стул. Также ему придется полдня провести в центре внимания, что тяжело для него морально. Вероника не скрывает, что ей очень непросто и она не согласилась бы пройти через все невзгоды снова, будь у нее такой выбор. Однако за жизнь возлюбленного девушка готова бороться до последнего.