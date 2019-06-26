Активисты хотят провести референдум по памятнику Началовой

Увековечить память певицы планируют в 2020 году, к годовщине смерти Юлии.

Поклонники Юлии Началовой планируют увековечить память о ней, установив певице памятник или хотя бы памятную табличку. Среди предложений звучат также идеи по открытию музея-квартиры, музыкальной школы, возведению храма или переименованию улицы в честь певицы. Реализовать проекты предлагается в Москве, где жила Юлия, или в Воронеже — на родине безвременно ушедшей звезды.

Смелые идеи пока только обсуждаются, но поклонники сходятся во мнении, что лучше выбрать место в столице.

«Люди, которые были нашими современниками и которыми все мы гордимся, – рассказал «Дни.ру» член инициативной группы по увековечению памяти Началовой. – Мы считаем, что Юлия много сделала для России и достойна монумента».

Обсуждать вопрос с памятником предлагают с помощью референдума. Если большинство проголосуют за монумент, то его доверят возвести кому-либо из известных мастеров. Звучат такие имена, как Зураб Церетели, Александр Рукавишников, Салават Щербаков.

Кстати, на постаменте поклонники хотели бы видеть надпись: «Началовой от благодарного народа».