Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью

В девяностых Сергей Лемох был одной из самых популярных звезд российской эстрады. Под шлягер «Лондон, гудбай!» группы «Кар-Мэн» на дискотеках отплясывали толпы фанатов. Сейчас имя исполнителя уже не гремит, как прежде, но в свои 54 года он остается востребован в профессии.

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О личной жизни Сергей распространяться не любит в разговорах даже с самыми близкими друзьями. Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.

Людмила Лемох стала гостьей программы «Пусть говорят». Как рассказала девушка, она прошла программу реабилитации от пагубных пристрастий. У нее есть шестилетняя дочь Марина, с которой мама общалась мало, долгое время девочку воспитывала 80-летняя бабушка.

Людмилу хотят лишить родительских прав, однако она уверяет, что справилась со своими недугами и готова самостоятельно заботиться о ребенке. Между тем звездный отец молодой женщины полностью разорвал с ней отношения.

Лемох не общается ни с наследницей, ни с внучкой. Им очень нужна финансовая помощь, поскольку Людмила только собирается найти работу, а пенсии ее пожилой родственницы не хватает на текущие расходы. Ведущий шоу Дмитрий Борисов попробовал помочь дочери певца связаться с ним, но сделать этого не удалось. Ворота особняка, где живет Лемох, девушке никто не открыл. По ее словам, на телефонные звонки отец тоже не отвечает.

Две дочери родились у Сергея Лемоха в первом браке, его экс-супруга Наталья умерла от рака спустя несколько лет после развода. Младшая наследница Алиса работала телеведущей, у нее есть дочка Аврора.