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В крови Бари Алибасова нашли психотропные вещества

Эксперты обнаружили следы феназепама и хлорпротиксена.

В крови Бари Алибасова нашли психотропные вещества
В организме Алибасова найдены психотропные вещества/globallookpress.com

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что в организме артиста найдены психотропные вещества. Речь идет о феназепаме и хлорпротиксине. Как сказал Горжанкин, 25 июня в лаборатории «Инвитро» им было получено заключение, в котором говорится, что в моче продюсера найдены опасные вещества. У Горжанкина имеется копия заключения медиков, в которой есть подтверждение этой информации.

Бари Алибасов
У Алибасова в организме найдены психотропные вещества/globallookpress.com

Кроме того, у Горжанкина имеется копия заключения из НИИ Склифосовского. Это лишнее подтверждение, что продюсер действительно серьезно отравился средством по очистке труб. Кстати, еще до того, как положить Алибасова в клинику, согласно документам Горжанкина, врачи промыли продюсеру желудок через зонд. При этом в «промывных водах» была обнаружена «примесь крови», сообщает портал rns.online.

Напомним, что после выписки из клиники Бари Алибасов, как отмечают все, кто с ним общался, находится в неадекватном состоянии. Некоторые тут же заподозрили, что продюсер якобы разыграл историю с отравлением.

Ранее о том, что Бари Алибасов разыграл «мастерский спектакль», говорили актер Станислав Садальский и шоумен Рустам Солнцев. Они не верят ни одному слову продюсера.

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Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиВадим Горжанкин

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В крови Бари Алибасова нашли психотропные вещества
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