Мария Луговая высказалась о свадьбе со звездой сериала «Кухня»

Мария Луговая уже больше 10 лет снимается в кино. Зрителям она полюбилась по роли в сериале «Мурка». Уже полтора года девушка строит отношения с Сергеем Лавыгиным, который сыграл повара Сеню в сериале «Кухня». О своем романе с коллегой и планах на будущие Мария поведала в недавнем интервью.

Личное досье Мария Луговая

По словам Луговой, сначала она просто дружила с Сергеем. Когда однажды он пригласил ее на ужин, то девушка никак не считала это свиданием. «И все, мы больше не расставались. Два месяца ходили за ручку, часами сидели в кафе или машине — на улице было холодно. Сережа провожал меня до подъезда, но в гости не напрашивался», — вспоминает теперь артистка. По словам знаменитости, уже через два месяца они стали жить вместе, так как из-за съемок мало виделись.

Мария отметила, что даже тогда не думала о свадьбе. Она считает, что девушки делают большую ошибку, когда в начале отношений начинают грезить о торжестве. Актриса чувствует, что готова к новому шагу в отношениях, но все же торопиться не хочет.

«У меня взгляды вполне традиционные — свадьба будет. Я и за штамп, и за смену фамилии, главное не торопиться», — пояснила Луговая изданию 7 Days.ru.

Напомним, что Сергею 38 лет. Он был женат на актрисе Анне Бегуновой. В 2016 году у них родился сын Федор. Сейчас Бегунова замужем за другим.