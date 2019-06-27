Академик РАН Владимир Шабалин: «Аккредитация Рособрнадзора не должна убивать вузы»

Президент медицинского университета «Реавиз», который отпраздновал в этом году свое 25-летие, рассказал о том, как сегодня развивается высшая медицинская школа и что мешает этому процессу.

Высшая школа России переживает время реального выбора своего пути. Она — основа для прорывного развития страны, — без образования и науки невозможна реализация всех нацпроектов, созданных указом президента от 1918 г.

Какие же преграды стоят сегодня на пути к этому и что нужно менять в системе высшей школы? Обо всем этом «КП» рассказал Владимир Шабалин, Президент медицинского университета «Реавиз», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный Президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, который недавно отпраздновал свой юбилей.

«Университет приглянулся людьми»

— Владимир Николаевич, от души поздравляем Вас с 80-летием! Есть что-то знаковое в том, что юбилеи – Ваш и вуза – соотнесены по времени. А когда вы впервые услышали слово Реавиз, в каких обстоятельствах?

— Это было на всероссийской конференции, посвященной 70-летию Самарского госпиталя для ветеранов войн – семь лет тому назад. Начальник госпиталя — профессор Олег Яковлев, с которым мы учреждали и Российскую ассоциацию госпиталей для ветеранов войн, и Российскую ассоциацию геронтологов и гериатров, познакомил меня с одним из организаторов конференции — ректором «РЕАВИЗа», Почетным работником высшего профессионального образования, академиком РАМТН, Лауреатом премии Правительства Самарской области в области науки, Вице-президентом Российской ассоциации гериатров и геронтологов, профессором Николаем Лысовым.

— Чем вам приглянулся Реавиз?

— Людьми. Люди, которые реально понимают, что делают и для чего. Глубоко знают проблемы образования. Адекватно реагируют на вызовы времени. Мне это интересно!

«Высшая школа не должна становиться заложницей бюрократии»

— Владимир Николаевич, вы являетесь профессионалом на этом рынке, расскажите, какие вопросы сегодня мешают развитию высшей школы?

— Главная проблема высшей школы – это отсутствие целей развития. В мае 2018 года Президент озвучил нацпроект «Образование»: каждый участник образовательного пространства должен быть нацелен на освоение прорывных технологий, развитие прорывных идей, которые приведут к качественному скачку в экономическом развитии страны. Это глобальная задача. Но есть и прикладные. Образование должно подготовить человека к переменам.

Далее. Образование в последнее время находится в постоянных революционных изменениях. Хотя весь мир развивается за счет бережного отношения к традициям, за счет их накопления. Оксфордский университет основан в 1167 году, тот же Гарвард – это 500-летняя история высшей школы. А в нашей системе смена образовательных стандартов возможна в середине семестра или учебного года. Даже специалисты сами путаются в терминах: ФГОС, ГОС2+, ГОС3+!

Третий актуальный вызов — высшая школа и новая технологическая революция, тренд на инновации.

— Что надо изменить?

— Надо правильно распределять ресурсы, которые сегодня есть у государства. Направлять их на создание условий для прорывного роста. В первую очередь – создание здоровой конкурентной среды среди образовательных организаций. «Только конкуренция является решающим фактором повышения качества» (это цитата президента Владимира Путина).

Некоторые региональные органы управления здравоохранения, игнорируя антимонопольное законодательство, накладывают «негласный запрет» на заключение договоров практической подготовки студентов Реавиза в государственных лечебно-профилактических учреждениях.

Но есть и исключения, например, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, который публично обязал главных врачей, подведомственных минздраву, пролонгировать договорные отношения с Реавизом!

Далее. Необходимо обеспечить равный доступ к государственному заказу образовательным организациям разной формы учредительства.

— Рособрнадзор – это «машина для репрессий»?

— Процедура госконтроля не четкая. Нет определения ключевых понятий – что такое «качество образования». В итоге, проверки сводятся к решению частных вопросов: назначить или освободить кого-то из ректоров, ликвидировать образовательную программу, закрыть филиал и т.д.

Сейчас процедура аккредитации – это анализ соответствия представленных комиссии документов (учебных программ, удостоверений, договоров, планов, расписаний и пр.) пунктам государственного стандарта. В условиях неопределенности формулировок госстандарта, проверяющий чиновник-эксперт по собственному усмотрению определяет, что такой-то документ в проверяемом вузе не соответствует такому-то пункту образовательного стандарта.

Неточности в документах пускают «под нож» все направление подготовки! От такого наказания страдает студент. Именно студенту необходимо в середине учебного года определиться с местом дальнейшей учебы. Какой аккредитованный вуз его примет на «тех же условиях». Так написано в Приказах РОНа: есть нормы, которые «обязывают» лишенный аккредитации вуз перевести студентов, но нет «обязанности» принимающего вуза принять таких студентов!

Трагедия в семьях, в коллективе преподавателей! Им так же необходимо куда-то трудоустраиваться! Госбюджет страдает – меньше налогов, дополнительная нагрузка по содержанию безработных ППС. Проблемы у всех!

Но, хочу заметить, на повышение качества образования это не влияет!

«Оценивать нужно реальный результат обучения»

— Реавиз однажды оказался под «катком» Рособрнадзора, но, в итоге, восстановил аккредитацию. Что надо изменить?

— Категорично говорить о победителях и проигравших нельзя! Повторюсь, пострадали все участники данного процесса. У нашего университета незаконно отзывались аккредитационные свидетельства и возвращались в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах. Реавиз успешно восстановил судебным путем, вплоть до Верховного суда, нарушенные права и вернул аккредитацию. Медицинский университет «Реавиз» готовится предъявить иск РОНу о возмещении убытков на сумму около 3 000 000 рублей, причиненных незаконными решениями РОНа. Генеральной Прокуратурой РФ на имя руководителя РОНа Кравцова С.С. дана правовая оценка незаконным действиям.

— Альтернатива Рособрнадзору есть?

— Конечно! Дать возможность профессионалам — специалистам в медицинской сфере оценивать реальный результат обучения. Убежден, делать это должны профессиональное сообщество медиков, высшей школы и работодателей, а не чиновники. Надеюсь на Президента. Потому что без его поддержки выполнение целевых показателей майских Указов — невозможно.

«Успешные проекты говорят сами за себя»

— Реавиз за 25 лет стал символом качественного медицинского образования. В чем «геном» Реавиза?

— Геном — совокупность наследственного информационного материала, заключенного в клетке для построения и поддержания организма. Реавиз – университет, который, сохраняя традиции своих учителей, хочет и способен развиваться. Вуз, работая по всем федеральным стандартам, имеет возможность отойти от шаблона и стандартных решений. Каждый профессор знает своих студентов поименно. В университете — около 1000 сотрудников, из них — 482 преподавателя, из которых 67% составляют штатные сотрудники, 77% имеют ученые степени и звания, более 130 человек — доктора наук.

— Результат?

— С 1997 года университет успешно проходит процедуры государственной аккредитации по всем реализуемым специальностям и направлениям.

По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ, опубликованным в 2019 году, медицинский университет «Реавиз» выполнил 7 показателей из 7 возможных. Такие показатели как трудоустройство выпускников (85%), научно-исследовательская деятельность (90,08), международная деятельность (6,76) намного превысили пороговые значения мониторинга. Результаты данного федерального мониторинга определил 3 место медицинского университета «Реавиз» в рейтинге среди 28 ВУЗов Самарской области и 25 место среди медицинских ВУЗов РФ.

— Какие проекты сейчас реализует Реавиз?

— Реавиз уже сейчас имеет собственные многопрофильные (80 специальностей) клиники, оснащенные современным оборудованием, коечным фондом, реанимационными отделениями, операционными, собственным родильным домом. Клиники имеют лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь; разрешение МЗРФ на испытания лекарственных препаратов.

Совместно с правительством Самарской области и губернатором Дмитрием Азаровым в завершающей стадии концессионное соглашение по реконструкции одной из городских поликлиник.

Развитие научной составляющей организация Первого НИИ геронтологии и реабилитации ветеранов войн, где в исполнении национальных проектов, продолжая реализовывать Федеральную программу «Старшее поколение» совместно с главным специалистом по гериатрии МЗ РФ профессором Ольгой Ткачевой, широко проводятся научные исследования в области геронтологии с написанием научных статей и подготовкой диссертации по научной специальности «Геронтология и гериатрия». И многое другое.

Справка

В структуру университета Реавиз входят 5 факультетов и 39 кафедр. В вузе создана последовательная, четко разграниченная система подготовки врачебных кадров: довузовская подготовка, базовое дипломное образование, последипломная и дополнительная подготовка. Контингент студентов очной формы обучения составляет около 5000 человек по программам Специалитета, более 400 клинических ординаторов и аспирантов, более 8000 слушателей в год по программам последипломного и дополнительного образования. Успешно работают как полноценные самостоятельные вузы филиалы в Москве, Саратовеи Санкт-Петербурге. Открыты международные представительства и филиалы в Болгарии и Молдове. За 25-летнюю историю Реавиз подготовил 5,5 тысяч врачей различных специальностей для здравоохранения России и многих зарубежных стран.

Университет является членом Российского союза ректоров, Российской ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России, Самарского Совета ректоров, Ассоциации негосударственных вузов России.