Хлебникова после слухов об алкоголизме начала писать картины

Певица Марина Хлебникова в сторис Instagram рассказала о своем хобби. Яркая исполнительница сейчас учится рисовать. Ее первая картина получилась достаточно любопытной. Она изобразила музыканта с микрофоном, за спиной которого видны крылья. Что этим хотела сказать Марина Хлебникова, остается только догадываться.

Напомним, что Марину Хлебникову на днях обвинили в алкогольной зависимости. На свою беду она пожаловала на программу «Привет, Андрей!», где главным действующим лицом стал продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Между тем, некоторых гостей в студии, например, шоумена Рустама Солнцева, напугал внешний вид Хлебниковой. Солнцев сказал, что певица «спилась».

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Сама Хлебникова потребовала, чтобы Солнцева вывели из зала. Правда, ее никто не послушал. Она отметила, что год назад похоронила супруга, после чего и начала стремительно терять вес. Сейчас он составляет всего 41 килограмм. Все обвинения в алкоголизме в свой адрес она отвергла.

Между тем Рустама Солнцева поддержала телеведущая Дана Борисова. Она сказала, что внешний вид Хлебниковой действительно внушает опасения. Борисова, которая в свое время сама лечилась от алкогольной зависимости, призвала поместить певицу в клинике, где бы ей оказали квалифицированную помощь.