Хлебникова после слухов об алкоголизме начала писать картины

Певица Марина Хлебникова в сторис Instagram рассказала о своем хобби. Яркая исполнительница сейчас учится рисовать. Ее первая картина получилась достаточно любопытной. Она изобразила музыканта с микрофоном, за спиной которого видны крылья. Что этим хотела сказать Марина Хлебникова, остается только догадываться.
Напомним, что Марину Хлебникову на днях обвинили в алкогольной зависимости. На свою беду она пожаловала на программу «Привет, Андрей!», где главным действующим лицом стал продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Между тем, некоторых гостей в студии, например, шоумена Рустама Солнцева, напугал внешний вид Хлебниковой. Солнцев сказал, что певица «спилась».
Сама Хлебникова потребовала, чтобы Солнцева вывели из зала. Правда, ее никто не послушал. Она отметила, что год назад похоронила супруга, после чего и начала стремительно терять вес. Сейчас он составляет всего 41 килограмм. Все обвинения в алкоголизме в свой адрес она отвергла.
Между тем Рустама Солнцева поддержала телеведущая Дана Борисова. Она сказала, что внешний вид Хлебниковой действительно внушает опасения. Борисова, которая в свое время сама лечилась от алкогольной зависимости, призвала поместить певицу в клинике, где бы ей оказали квалифицированную помощь.