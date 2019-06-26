Рудковская решила освятить дом после череды «странных» событий

Продюсер рассказала о сверхъестественных явлениях, которые происходят в их особняке.

Яна Рудковская регулярно публикует в соцсети фотографии своих завтраков, которые очень полюбились поклонникам. Но последний подобный пост показался общественности довольно тревожным.

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Как выяснилось, в доме продюсера начали происходить необъяснимые явления. По словам Яны, центр загадочных событий находится в комнате маленького Саши Плющенко. Так, ночью дверь в помещение начала резко открываться, в его гардеробной слышится громкий смех.

Кроме того, няня Гном Гномыча и другие помощницы по дому жалуются, что ощущает чье-то присутствие, они слышат странный шум и шаги. А домашний питомец, собака Фифа, недавно в панике прибежала к взрослым и пыталась позвать их к Сашиной постели, чего не случалось никогда.

«Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже три месяца боится подниматься один на третий этаж», – призналась Рудковская в Instagram.

Яна отметила: она просто не знает, как быть и даже вызвала православного батюшку для изгнания нечистой силы. Возможно, дело в старинных зеркалах, которые украшают интерьер семейного особняка.

В комментариях подписчики дали продюсеру множество советов, как справиться с неожиданной напастью. Кто-то предложил зажигать в доме свечи из храма, другие выразили уверенность, что необходимо избавиться от антикварных предметов, которые могут быть наполнены негативной энергетикой.