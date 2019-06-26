НОВОСТИ

Рудковская решила освятить дом после череды «странных» событий

Продюсер рассказала о сверхъестественных явлениях, которые происходят в их особняке.

Рудковская решила освятить дом после череды «странных» событий
Яна Рудковская рассказала о странных явлениях в ее доме. Фото: globallookpress.com

Яна Рудковская регулярно публикует в соцсети фотографии своих завтраков, которые очень полюбились поклонникам. Но последний подобный пост показался общественности довольно тревожным.

Как выяснилось, в доме продюсера начали происходить необъяснимые явления. По словам Яны, центр загадочных событий находится в комнате маленького Саши Плющенко. Так, ночью дверь в помещение начала резко открываться, в его гардеробной слышится громкий смех.

Кроме того, няня Гном Гномыча и другие помощницы по дому жалуются, что ощущает чье-то присутствие, они слышат странный шум и шаги. А домашний питомец, собака Фифа, недавно в панике прибежала к взрослым и пыталась позвать их к Сашиной постели, чего не случалось никогда.

«Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже три месяца боится подниматься один на третий этаж», – призналась Рудковская в Instagram.

Яна отметила: она просто не знает, как быть и даже вызвала православного батюшку для изгнания нечистой силы. Возможно, дело в старинных зеркалах, которые украшают интерьер семейного особняка.

В комментариях подписчики дали продюсеру множество советов, как справиться с неожиданной напастью. Кто-то предложил зажигать в доме свечи из храма, другие выразили уверенность, что необходимо избавиться от антикварных предметов, которые могут быть наполнены негативной энергетикой.

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Саша ПлющенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений ПлющенкоЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская решила освятить дом после череды «странных» событий
Интересно?
Поделись с друзьями: