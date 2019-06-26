Мама пропавшей балерины Большого театра впервые дала интервью

Балерина Большого театра Ольга Демина бесследно исчезла в ночь с 19 на 20 августа в 2014 году. Все это время попытки найти 25-летнюю девушку не давали никаких результатов, но недавно в лесополосе был обнаружен череп. Следователи предполагают, что он может принадлежать пропавшей артистке. Все это время в убийстве балерины подозревался ее экс-возлюбленный Малхат Джавоев. Сигнал его телефона был зафиксирован там, где нашли человеческие останки.

У Оли было трудное детство. Родилась она в Кирове 21 марта 1989 года. Ее и старшего брата воспитывала мама: отец ушел из семьи. На днях мама танцовщицы Елена Демина впервые стала героиней передачи «Прямой эфир». Она рассказала Андрею Малахову, что последний раз разговаривала с дочкой 16 августа, за три дня до трагедии. «Было ощущение, что у нее на плечах такая тяжесть. Она была чем-то сильно озадачена, озабочена», — вспомнила женщина. По ее словам, они планировали осенью отправиться в церковь, чтобы хоть-как то успокоить душу Ольги.

Елена Леонидовна отметила, что забила тревогу, когда ей стали приходить странные сообщения. «Фразеологические обороты были построены не Ольгой. Она сдавала экзамены, поступала во МГАХ. У нее 95 было баллов, у нее была правильная речь. А тут совершенно чувствовалось, что пишет кто-то другой», — рассказала женщина. По ее словам, вскоре выяснилось, что девушка пропала. Она подозревает, что к этому может быть причастен Малхат Джавоев. Изначально Ольга познакомилась с его сестрой Беллой, которая была парикмахером. Мужчина был женат, но по некоторым данным, у него была интимная связь с балериной.

«Когда я ему позвонила, то он как истеричная баба кричал на меня: «Как бы вы не пытались, вы никогда ее не сможете найти», — поделилась Елена Леонидовна.

По ее словам, сначала Малхат относился к Ольге как к сестре, а после ее исчезновения начал говорить о ней плохо. Женщина не стала скрывать, что еще в 2015 году люди, которые расследовали пропажу ее дочери, сказали ей, что Ольги скорее всего нет в живых. Когда недавно были найдены человеческие останки в лесу, то Демина сдала генетический материал для экспертизы. Однако она надеется, что дочка жива.

Корреспондент передачи побывал в лесопарке, где был найден человеческий череп. Как оказалось, эта зона находится недалеко от последнего места жительства балерины, а также неподалеку проживал и подозреваемый в ее убийстве Джавоев. Мама пропавшей артистки театра отметила, что когда было заведено уголовное дело, Малхат в спешке покинул страну. Его юрист подозревает, что Ольга жива и просто уехала за границу.

«По его словам, Ольга Демина неоднократно брала кредиты, которые не могла отдать по разным причинам. После этого, когда ситуация стала запутанная, она продумала вариант уехать за границу, чтобы оставить историю с кредитами без дальнейшего развития», — рассказал адвокат. В эту версию мама танцовщицы не верит.

В ходе расследования Андрея Малахова выяснилось, что один из бывших возлюбленных Ольги по фамилии Фетисов поднимал на нее руку . Затем в ее жизни было еще несколько мужчин. Она не рассказывала о своей личной жизни посторонним, но незадолго до исчезновения артистку пригласили работать в Германию. Она раздумывала над тем, чтобы уволиться из Большого театра. Сейчас мама девушки ждет новых подробностей расследования и результатов генетической экспертизы.