Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы. В легендарном коллективе гитарист выступал с 1996 по 2003 год, пока «Песняры» не распались.

Прощание с известным музыкантом пройдет в Минске. Всех фанатов группы ждут в ритуальном зале по улице Ольшевского до 15.00 26 июня. Известно, что Ивановский до прихода в легендарный белорусский коллектив выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Тоника». Затем он попал в ансамбль песни и танца вооруженных сил Белоруссии.

После завершения карьеры в группе «Песняры» Аркадий преподавал на кафедре художественного творчества Института современных знаний имени Широкова. Сотрудничал с известным музыкантом Андреем Славинским, сообщает «Интерфакс».

Группа «Песняры» была создана музыкантом Владимиром Мулявиным в далеком 1969 году. Малявин пел в коллективе вплоть до своей смерти в 2003 году. После этого ансамбль распался. Сегодня у группы появилось много так называемых «клонов». Они используют слово «Песняры» в своих названиях, хотя к коллективу зачастую имеют очень опосредованное отношение.