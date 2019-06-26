НОВОСТИ

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Подробности трагедии пока неизвестны.

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Аркадий Ивановский утонул в водоеме/ страница Ивановского "ВКонтакте"

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы. В легендарном коллективе гитарист выступал с 1996 по 2003 год, пока «Песняры» не распались.

Группа "Песняры"
«Песняры» для Белоруссии имеют культовое значение/globallookpress.com

Прощание с известным музыкантом пройдет в Минске. Всех фанатов группы ждут в ритуальном зале по улице Ольшевского до 15.00 26 июня. Известно, что Ивановский до прихода в легендарный белорусский коллектив выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Тоника». Затем он попал в ансамбль песни и танца вооруженных сил Белоруссии.

После завершения карьеры в группе «Песняры» Аркадий преподавал на кафедре художественного творчества Института современных знаний имени Широкова. Сотрудничал с известным музыкантом Андреем Славинским, сообщает «Интерфакс».

Группа «Песняры» была создана музыкантом Владимиром Мулявиным в далеком 1969 году. Малявин пел в коллективе вплоть до своей смерти в 2003 году. После этого ансамбль распался. Сегодня у группы появилось много так называемых «клонов». Они используют слово «Песняры» в своих названиях, хотя к коллективу зачастую имеют очень опосредованное отношение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аркадий ИвановскийБелоруссияГруппа "Песняры"Минск

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Интересно?
Поделись с друзьями: