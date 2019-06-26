Внебрачный сын Александра Семчева впервые стал отцом

Счастливое событие в жизни Александра Семчева произошло еще несколько месяцев назад. Однако о случившемся стало известно только на днях. Внебрачный сын заслуженного артиста России стал отцом. У Павла и его супруги родилась дочь. Новорожденную кроху родители назвали Валерией. О пополнении в семье сын актера рассказал отцу одним из первых.

И, это несмотря на то, что отношения между Александром и Павлом не всегда были простыми. Наследник актера театра и кино не скрывал свою обиду на отца. Однако родным людям удалось найти путь к примирению.

Сам Семчев признавался: он никогда не испытывал негативных чувств к сыну, который появился на свет вне брака. В молодости Александр не был готов стать отцом. Он даже просил женщину избавиться от будущего малыша. Однако экс-возлюбленная актера сохранила беременность.

По словам артиста, настоящую отеческую любовь он испытал только с рождением третьего сына — Федора. Семчев не принимал никакого участия в воспитании и второго наследника — Кирилла. При этом старшие дети актера дружат между собой. Узнав об этом, и сам Александр захотел наладить контакт с Пашей и Кириллом.