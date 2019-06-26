Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте

Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с дочерью находится на катере. Затем вместе с Верой он начинает подниматься в небо на водном парашюте. «Пока!» — кричит девочка. Дочь певицы Юлии Началовой выглядит абсолютно счастливой.

«Лето полным ходом, взлетаем, полёт нормальный!» — прокомментировал запись Евгений Алдонин. В комментариях пользователи стали интересоваться, не страшно ли было спортсмену подниматься на такую высоту вместе с дочерью. На это он заметил, что летать на самолете куда опаснее.

Отметим, что дочь Юлии Началовой, в течение нескольких недель находится на отдыхе в Турции со своим отцом и мачехой Ольгой Алдониной.

Напомним, в Турции у Евгения Алдонина открылась школа повышения мастерства. К нему приезжают ребята из разных регионов России, которые мечтают стать футболистами.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта. Недавно ее отец и мать приходили в студию программы «Пусть говорят», где делились последними новостями из жизни семьи. Также вместе с ними была пиар-директор Началовой Анна Исаева. Она еще раз подчеркнула, что хоккеист Александр Фролов не намерен отказываться от своей части в квартире исполнительницы. Суды начнутся осенью, когда в права наследства вступит дочь Началовой Вера Алдонина.