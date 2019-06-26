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«Пьет боярышник»: Рустам Солнцев нелестно высказался о Хлебниковой

Шоумен считает, что певицу нужно спасать от алкогольной зависимости.

«Пьет боярышник»: Рустам Солнцев нелестно высказался о Хлебниковой
Солнцев продолжает настаивать на алкоголизме Хлебниковой/globallookpress.com

Шоумен Рустам Солнцев, который в эфире программы «Привет, Андрей!» нелестно высказался о внешнем виде певицы Марины Хлебниковой, продолжил ее травлю в социальных сетях. Бывший участник проекта «Дом-2» настаивает на том, что звезда девяностых нуждается в срочном лечении от алкогольной зависимости.

Как сказал Солнцев, появление Марины Хлебниковой в передаче стало для многих сюрпризом. Перед зрителями, как он выразился, предстал «скелетик, обтянутый кожей». По его мнению, певица пьет не только «Крот», «Белизну», но и «Боярышник». Солнцев сказал, что на Хлебникову без слез теперь невозможно смотреть.

По словам шоумена, память постоянно возвращает его к песням певицы из девяностых годов: «Кафе», «Косые дожди», «Солнышко». Но теперь мы имеем, то, что имеем.

Солнцев помнит, что не так давно исполнительница потеряла мужа, поэтому сейчас у нее «шалят нервы». Но, как он уверяет, так ужасно Хлебникова стала выглядеть намного раньше, так что смерть любимого человека всего лишь усугубила проблему. Также он привел примеры звёзд, которые из-за алкоголизма ушли из жизни. Он вспомнил музыкантов Криса Кельми и Евгения Осина. Удалось спастись от пагубного пристрастия только телеведущей Дане Борисовой, подытожил Гоген.

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Дана БорисоваЕвгений ОсинМарина ХлебниковаМарина Хлебникова алкоголизмРустам Солнцев

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«Пьет боярышник»: Рустам Солнцев нелестно высказался о Хлебниковой
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