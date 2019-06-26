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Новое заявление: Алибасов уверяет, что провел в коме 24 дня

Продюсер настаивает, что память не подводила его.

Новое заявление: Алибасов уверяет, что провел в коме 24 дня
Алибасов считает, что был в коме почти месяц/globallookpress.com

Продюсер группы «НА-НА» Бари Алибасов сделал новое неоднозначное заявление. К примеру, он сказал журналистам, что на самом деле ничего не забыл. На вопрос о самочувствии продюсер заявил следующее: «Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы?». Также артист очень рад, что оказался дома в компании любимой кошки Чучи, по которой он очень скучал, сообщает канал «Москва 24».

Бари Алибасов
Алибасов считает, что был в коме 24 дня/globallookpress.com

Отметим, что продюсер группы «НА-НА» Бари Алибасов по ошибке выпил ядовитую жидкость для очистки труб «Крот». В результате артист получил сильнейший ожог дыхательных путей и пищевода. Когда Алибасова поместили в клинику, было принято решение поместить его в медикаментозный сон. В состоянии искусственной комы продюсер находился пять дней. Поэтому сейчас не очень понятно, почему Бари Алибасов утверждает, что находился в коме 24 дня.

Отметим, что многие отмечают неадекватность слов и поступков Алибасова. Не так давно он побывал в студии у телеведущего Андрея Малахова. Перед зрителями он появился в инвалидной коляске, из которой позже выпал. Выяснилось, что это был заранее продуманный ход.

Некоторые уверены, что продюсер вместе со своей командой выдумал историю с отравлением, чтобы привлечь внимание к группе «НА-НА» и собственной персоне.

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Новое заявление: Алибасов уверяет, что провел в коме 24 дня
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