В память о маме Михаил Ефремов поделился архивным снимком

Актер Михаил Ефремов в Instagram разместил архивную фотографию, на которой запечатлен с мамой Аллой Покровской. Снимок сделан много лет назад.

Напомним, что Алла Покровская скончалась 25 июня после продолжительной болезни. В последние две недели жизни она находилась в реанимации. Как рассказывал Михаил Ефремов, он каждый день приезжал к матери, мысленно надеясь, что ей станет лучше. При этом о болезни родного человека он не распространялся.

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Ранее Михаил Ефремов рассказывал, что у матери был букет болезней, но она мужественно с ними боролась. Скончалась актриса от сепсиса — заражения крови. Врачи, к сожалению, не могли сделать актрисе Алле Покровской переливание крови из-за серьезной болезни печени. Женщина бы не перенесла эту процедуру.

Алла Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище столицы. Прощание с ней состоится 27 июня в Московском художественном театре. Туда смогут прийти все поклонники ее творчества, а также друзья и знакомые. Алла Покровская сыграла в нескольких десятках фильмов. Михаил Ефремов ее единственный сын, рожденный в браке с Олегом Ефремовым.