Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом

Певица Кети Топурия в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей о своем возможном воссоединении с рэпером Гуфом. Напомним, что звездные исполнители начали встречаться в 2017 году, однако примерно через год расстались. Сейчас же слухи, что они снова вместе распространяются все сильнее.

«Хочу сказать, что в личных отношениях на меня никто и никогда не сможет повлиять. Да. В последнее время говорят, что я снова вместе с Гуфом. Но также все говорят, что я беременная. А вы посмотрите на меня. Я вот не вижу у себя живота. Не так давно я собирала пресс-конференцию с журналистами. После нее я никогда про свою личную жизнь прессе ничего не скажу», — загадочно ответила лидер группы «А-Студио» на вопрос Аллы Довлатовой о возможном воссоединении с Гуфом.

Кроме того, в студии речь зашла о новой композиции группы — «Хамелеоны». Сейчас эта песня необычайно популярна на радиостанциях. Как сказала Топурия, они снимают на песню клип, но прибыль с нее получить не удастся. Как и все российские исполнители, группа звезды существует благодаря концертной деятельности.

«Я бы хотела посвятить эту песню людям из шоу-бизнеса. Многие из них также сегодня маскируются, как хамелеоны. Строят из себя друзей, а за спиной делают пакости», — заявила певица, подколов представителей российский эстрады.