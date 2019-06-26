Пиар-директор Началовой обрисовала ситуацию вокруг квартиры певицы

Пиар-директор скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Анна Исаева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обрисовала ситуацию вокруг квартиры исполнительницы. По ее словам, в этой истории без судов обойтись вряд ли удастся.

«Сейчас приостановлены все эти суды в связи с тем, что еще не прошло полгода со дня смерти Юлии. Мы готовимся к продолжению этого процесса, потому что господин Фролов точку ставить пока не собирается. И все его заявления на всю страну, что он не имеет никаких претензий ни к Вере, ни к родителям Юлии являются голословными по одной простой причине. Рано или поздно, а конкретно 16 сентября в права наследования вступит либо Вера, либо Виктор Началов. И его претензии будут касаться непосредственно этих людей. Вот и посмотрим, как он будет судиться с маленькой девочкой. И очень не хочется наперёд ничего комментировать. Я прошу об этом всех близких, чтобы не навредить», — заявила Анна Исаева.

Напомним, что квартиру Юлии Началовой эксперты оценили в сто миллионов рублей. По сути, это все наследство, что осталось от певицы близким. При этом бывший бойфренд певицы хоккеист Александр Фролов рассчитывает получить часть средств от будущей продажи квартиры.

В свое время он занял исполнительнице 20 миллионов рублей на ремонт жилья. Началова дала ему расписку. Сдаваться спортсмен не намерен.