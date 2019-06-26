Умер актер и режиссер Валерий Харченко

25 июня скончался советский и российский актер и кинорежиссер Валерий Харченко. О трагедии со ссылкой на свои источники сообщает «Пятый канал».

По информации сайта телеканала, актеру стало плохо накануне. Жена Валерия Харченко вызвала ему «неотложку», но спасти его медикам так и не удалось. Режиссер ушел из жизни на 82-м году. Отмечается также, что Харченко на протяжении длительного времени боролся с серьезным заболеванием.

Что послужило причиной смерти, когда и где состоятся прощание и похороны артиста, пока не сообщается.

Напомним, по окончании в 1971 году ВГИКа, Валерий Харченко посвятил свою жизнь кино. За всю карьеру он принял участие в создании нескольких десятков фильмов. А вот входил в кадр как актер Харченко не часто. В его фильмографии в основном эпизодические роли.