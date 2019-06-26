Названо имя возможной крестной сына Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри крестят своего первенца Арчи Харрисона уже сосем скоро — в начале июля. Однако, до сих пор нет никакой официальной информации о том, что же будет крестными малыша, которому пока нет и двух месяцев. Потому за дело взялись королевские эксперты.

больше по теме Кейт Миддлтон признали влиятельнее Меган Маркл Представители Кенсингтонского дворца вошли в десятку самых влиятельных людей мира по версии журнала Tatler.

Пока специалисты уверены в одном – Кейт и Уильяма в крестные не позовут. Не потому, что, по слухам, братья давно и серьезно поссорились. Просто так сложилось, что родные братья и сестры в королевской семье Великобритании не выбираются в крестные из-за того, что они так будут играть значительную роль в жизни ребенка. Практика эту традицию подтверждает. Гарри не стал крестным ни у одного из трех детей Уильяма.

«Я бы сделала ставку на принцессу Евгению, потому что она очень и очень близка с Гарри», — отмечает королевский эксперт Камилла Томини.

Отмечается, что еще детьми Гарри и Евгения подружились благодаря тесной дружбе их матерей принцессы Дианы и Сарой Фергюсон. К такой точке зрения склоняется и другой эксперт Виктория Арбитр. По ее словам, Евгения и Гарри всегда были близки. И кроме этого, принцесса благодарна за приглашение на ее матери на свадьбу Гарри. Хотя на свадьбе Уильяма ее не было, пишет Еxpress.co.

больше по теме Больше бриллиантов: Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца Во время последних месяцев беременности герцогиня не носила украшение.

Напомним, крещение состоится в часовне Св. Георгия, где венчались Меган и Гарри год назад.