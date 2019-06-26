«Сами появляются»: Виктория Боня рассказала об отношении к деньгам

Российские светские сплетники давно поговаривают, что Виктория Боня, «выпускница» «Дома-2» в финансовом плане на мели. Мол, пускает пыль в глаза, живет не по средствам, ведь на деле у нее ничего нет. Увы, для таких разговоров пищу, порой, подбрасывает сама звезда. Ей до сих время от времени припоминают историю, когда светскую львицы с потрохами выдала дочка, рассказавшая по всеуслышание, что мама седеет съемку из чужого номера, выдавая его за свой.

Между тем, Боня живет — не тужит: ездит на престижные кинофестивали и тусуется на вечеринках. В России бывает не так уж часто, отдавая предпочтение для ПМЖ США и Монако. Недавно она стала гостей шоу YouTube-канала AzarenokPRO, где рассказала о своем отношении к деньгам, утверждая, что они ее не испортили.

«Деньги у меня как приходят, так и уходят, но я не транжира. Я никогда не думаю о деньгах, но при этом они сами появляются. Я за это благодарна. Мне кажется, будь у меня миллиарды, я бы их раздавала. При этом никогда не занимаю деньги, но всегда готова подарить нужную сумму тому человеку, который мне дорог», — рассказала Виктория.

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Исполнять мечты, по словам Бони, ей помогает визуализация и упорство, с которым она идет навстречу желаемому. И хотя успехи звезды нравятся не всем, на хейтеров, в том числе в соцсетях, она внимания не обращает.

Напомним, не так давно Виктория показала своим фанатам одну из из вещей, входящих в ее новую джинсовую коллекцию. По словам светской львицы, об этом она мечтала не один год, но подходящие партнеры нашлись только сейчас.