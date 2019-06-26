Гафт, Верник и Миронов высказались о смерти Аллы Покровской

Как уже известно, на 27 июня запланированы прощание и похороны актрисы и режиссера Аллы Покровской, скончавшейся накануне, 25 июня. И хотя коллеги звезды знали о том, что она себя неважно чувствует, для многих трагическая новость стала шоком.
Так, Валентин Гафт, народный артист России, просто ужаснулся, когда услышал трагическую новость от журналистов.
«Что вы говорите? — переспросил артист. — Какой ужас! Не знал… Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра», — сообщает ФАН.
Артист также подчеркнул, что теперь люди, которые занимаются искусством и театром, оказались лишенными ценных вещей.
Большой утратой назвал смерть Аллы Покровской и актер Игорь Верник. По его словам, попасть на ее курс в Школу-студию МХАТ было настоящим счастьем, пишет RT.
Актер Евгений Миронов вспоминает, что Покровская могла быть резкой, но при это никогда не врала. Ее искренности и теплоты будет очень не хватать. Артист признался, что даже говорить об актрисе в прошедшем времени от не может. По его словам, лично для него Покровская ассоциируется с художественностью, женственностью, нравственностью, партнерством и материнством, сообщает ТАСС.