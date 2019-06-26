Гафт, Верник и Миронов высказались о смерти Аллы Покровской

Как уже известно, на 27 июня запланированы прощание и похороны актрисы и режиссера Аллы Покровской, скончавшейся накануне, 25 июня. И хотя коллеги звезды знали о том, что она себя неважно чувствует, для многих трагическая новость стала шоком.

Так, Валентин Гафт, народный артист России, просто ужаснулся, когда услышал трагическую новость от журналистов.

больше по теме Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской Известный актёр очень сильно переживает из-за ухода из жизни матери.

«Что вы говорите? — переспросил артист. — Какой ужас! Не знал… Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра», — сообщает ФАН.

Артист также подчеркнул, что теперь люди, которые занимаются искусством и театром, оказались лишенными ценных вещей.

Большой утратой назвал смерть Аллы Покровской и актер Игорь Верник. По его словам, попасть на ее курс в Школу-студию МХАТ было настоящим счастьем, пишет RT.

Актер Евгений Миронов вспоминает, что Покровская могла быть резкой, но при это никогда не врала. Ее искренности и теплоты будет очень не хватать. Артист признался, что даже говорить об актрисе в прошедшем времени от не может. По его словам, лично для него Покровская ассоциируется с художественностью, женственностью, нравственностью, партнерством и материнством, сообщает ТАСС.