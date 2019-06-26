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Почти как Джоли: Савичева сделала татуировку в честь дочери

Певица призналась, что эскиз для мастера она разработала сама.

Почти как Джоли: Савичева сделала татуировку в честь дочери
Эскиз своей татуировки Юлия Савичева придумала сама. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Бывшая выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева сегодня мало появляется на публике, нечасто выходит на сцену, да и о личной жизни подопечной Макса Фадеева известно немного. Возможно, все потому, что счастье любит тишину? Звезда живет в счастливом браке со Александром Аршиновым, а два года назад у супругов родилась дочь Анна.

Так что сейчас Юлия все больше общается с поклонниками посредством соцсетей. Вот и очередную новость о себе артиста сообщила на своей странице в Instagram.

«Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика», — рассказала певица, отметив, что именно 25 июня ее дочь отметила именины.

Кстати, идеей тоже сделать тату в честь своих детей, как это, например, в свое время сделала голливудская звезда Анджелина Джоли, понравилась многим подписчикам Юлии, в том числе известным. Так, звезда российского балета Анна Тихомирова в комментарии к посту Савичевой отметила, что это, на самом деле, классная идея.

«Мне тоже теперь надо подумать о такой, ведь у нас в семье аж три «А», Артем, Анна и Арианна!», — пишет артиста Большого театра.

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Андежлина ДжолидочьМакс ФадеевпевицататуировкаЮлия Савичева

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Почти как Джоли: Савичева сделала татуировку в честь дочери
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