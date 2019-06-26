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Дочь Жасмин стала второй на соревнованиях по художественной гимнастике

Певица призналась, что именно на «серебро» Риты она в тайне и надеялась.

Дочь Жасмин стала второй на соревнованиях по художественной гимнастике
Жасмин призналась, что всегда надеется для своих детей на вторые места. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Юное поколение «звездных» детей продолжает расти, и их милых пухленьких карапузов тоже превращаются в звездочек. Кто-то, как Лиза Галкина, покоряет подиумы, а кто-то – добивается первых в жизни побед в спорте. Самыми известными на сегодня юными, но благодаря родителям, знаменитыми спортсменами уже стал сын Рудковской Гном Гномыч – Саша Плющенко и дочь Татьяны Навки Надя, победившая недавно на своих первых в жизни серьезных соревнованиях.

А накануне стало известно, что дочь певицы Жасмин взяла «серебро» на состязаниях по художественной гимнастике. Об этом артистка с гордостью сообщила в своем Instagram.

«У нас с Маргариткой (как изящно мама примазалась, а) сегодня почетное второе место на соревнованиях по гимнастике», — пишет звезда.

И, кстати, неожиданно признается, что, в отличие от других мам, желающих своим детям только побед, она в душе надеется, на вторые места.

«Потому что ребенок с одной стороны получит приз, а с другой будет чувствовать, что нет предела совершенству, что нужно всегда работать над собой, будет морально готов к тому, что вся жизнь — это вечная конкуренция, и не всегда в ней будут победы», — рассуждает Жасмин.

Поклонники похвалила за мудрый подход артистки к воспитанию Риты. А некоторые, работающие с детьми, фанатки поделились своим опытом.

«Очень даже правильное понимание. Так как я работаю с детьми, очень часто сталкиваюсь с истериками детей. Это мамы должны объяснять деткам как это воспринимать. Но иногда — я их мама, и я тоже им объясняю, но уже по факту», — пишет подписчица.

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Жасмин о воспитании детейпевица Жасминпобедасоревнованияхудожественная гимнастика

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Дочь Жасмин стала второй на соревнованиях по художественной гимнастике
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