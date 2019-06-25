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После смерти Началовой у ее отца обнаружили рак

Виктор Началов признается, что смерть Юлии спасла ему жизнь. Если бы не страшная трагедия, он бы не оказался в больнице, где у него обнаружили опухоль. Справились с проблемой в Израиле.

После смерти Началовой у ее отца обнаружили рак
У отца Началовой нашли рак сразу после смерти знаменитой дочери ФОТО: стоп-кадр с видео

Скоропостижная смерть Юлии Началовой потрясла всю страну. Но, как известно, беда не приходит одна: оказывается у отца Юлии диагностирован рак кишечника. Эту информацию Виктор Началов сам подтвердил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Болезнь удалось выявить на начальной стадии, и пока она поддается лечению. Проблемы начались сразу после смерти дочери. Мать и отец Юлии очень тяжело переживали утрату,
За психологической помощью они отправились в Израиль и во время одного из обследований у мужчины обнаружили страшное заболевание.

«Мы были так подавлены, словно во сне. Только на третий день я записал адрес отеля, где живем. Жизнь свела нас с доктором Бараком, только благодаря ему все получилось. Он оказался великим доктором. Он и психологически нам помог и справился с проблемой, все на высочайшем уровне», – признался в эфире программы Виктор Началов.

Роман Барак тоже присутствовал в студии. Он уверен, что Юлия своей смертью спасла жизнь отца. Именно из-за трагедии мужчина оказался в больнице и прошел полное обследование. Если бы ничего не случилось, то болезнь не смогли обнаружить на ранних стадиях.

«Конечно, Юлечка меня спасла. Роман Борисович этому посодействовал», – делится Виктор Началов.
Родители певицы признались, что до сих пор тяжело переживают утрату. К горю добавляются слухи, что Юлия злоупотребляла спиртным, хотя «она даже рюмку в руке не держала», пишет Dni.ru.

Юлия Началова умерла весной 2019 года. Она скончалась в одной из московских больниц от острой сердечной недостаточности, которой предшествовало заражение крови и отказ внутренних органов. Сейчас могила Началовой привлекает ее поклонников, многие уверяют, что там происходят чудеса и Юлия стала ангелом.

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После смерти Началовой у ее отца обнаружили рак
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