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Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Актриса сыграла ключевую роль в театральном становлении исполнителя.

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Алла Покровская умерла / Global Look Press

Мир российского кино и театра понес очередную потерю — не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова — Аллы Покровской. Она ушла из жизни в возрасте 81 года. Похороны народной артистки состоятся 27 июня на Троекуровском кладбище в столице, а до этого поклонники и коллеги смогут с ней проститься в Московском художественном театре.

Свои слова соболезнования и скорби написал на личной странице в соцсети Instagram Сергей Лазарев. Для него смерть Покровской — серьезная утрата. У артиста много воспоминаний связаны с актрисой. Так, Лазарев поблагодарил Аллу Борисовну за то, что она дала ему шанс проявить себя еще на заре карьеры.

«Режиссёром моей дипломной работы — спектакля «Несколько Дней из жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание… из нашей десятки она взяла только меня…. Алла Борисовна! Спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвел вас!!» – написал певец.

Артист еще раз добавил, что уход Аллы Покровской — это невероятная потеря для многих.

Отметим, что последней значимой киноработой для актрисы стал фильм «Высоцкий: спасибо, что живой», где Покровская сыграла роль матери легендарного музыканта.

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Алла ПокровскаяСергей ЛазаревУмерла Алла Покровская

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Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
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