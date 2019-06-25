Герцогиня давно увлекается фотоискусством и постоянно совершенствуется в этом деле. Недавно Елизавета II назначила ее патроном Королевского фотографического общества Великобритании.

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии. 37-летняя герцогиня давно увлекается фотоискусством, а ее работы часто появляются на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram и в прессе.

На этот раз она побывала на мероприятии, которое прошло в Уоррен Парке в Лондоне. Супруга принца Уильяма появилась в длинном элегантном платье и светло-бежевых эспадрильях на танкетке от бренда Castaner.

Представительница королевской династии с удовольствием общалась с присутствующими, и делилась личным опытом с юными участниками из благотворительной организации Action for Children.

Накануне визита Елизавета II назначила Кейт Миддлтон патроном Королевского фотографического общества Великобритании. Сама королева занимала этот пост целых 67 лет. Новый патрон состоит в обществе с 2017 года, а вот фотографией увлекается с самого детства.

Ранее в Великобритании предположили, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон может оказаться беременной в четвертый раз. На подобную мысль общественность натолкнуло странное поведение герцогини на скачках. Она то и дело прикрывала живот рукой или клатчем, пишет сайт argumenti.ru.