НОВОСТИ

Принц Чарльз оказался самым «дорогим» путешественником в семье

Британская королевская семья обнародовала свой бюджет на дорожные расходы.

Принц Чарльз оказался самым «дорогим» путешественником в семье
Поездки принца Чарльза "съели" половину трэвел-бюджета королевской семьи. Фото: Global Look Press

Общая сумма бюджета на транспортные расходы всей королевской семьи составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов (порядка 3,5 миллионов долларов), сообщается в годовом финансовом отчете за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года.

Однако, как ни странно, транспортные расходы принца Чарльза составили почти половину бюджета — 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

Стоимость поездок принца Уэльского и Камиллы, как на самолетах, так и на железнодорожном транспорте за последний год возросла с 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллионов долларов) до 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

В отчете, однако, уточнялось, что чаще всего Чарльз путешествовал на поездах. Одна такая поездка обходилась налогоплательщикам в 20 тысяч фунтов стерлингов (25,5 тысяч долларов).

Тур принца Чарльза с супругой на Карибы и Кубу в феврале стоил 417 тысяч фунтов стерлингов (533 тысячи долларов), а поездка в Западную Африку — 216 тысяч фунтов стерлингов (276 тысяч долларов).

При этом в отчет заносятся только путешествия, которые стоят более 15 тысяч фунтов стерлингов ( 19 тысяч долларов).

В пояснение к отчету во дворце заявили, что зарубежные поездки Чарльза были предприняты по просьбе министерства иностранных дел, так как принц является прекрасным дипломатом, пишет Express.co.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяпринц Чарльзпутешествиярасходырасходы звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Чарльз оказался самым «дорогим» путешественником в семье
Интересно?
Поделись с друзьями: