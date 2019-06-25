Принц Чарльз оказался самым «дорогим» путешественником в семье

Общая сумма бюджета на транспортные расходы всей королевской семьи составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов (порядка 3,5 миллионов долларов), сообщается в годовом финансовом отчете за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года.

Однако, как ни странно, транспортные расходы принца Чарльза составили почти половину бюджета — 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

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Стоимость поездок принца Уэльского и Камиллы, как на самолетах, так и на железнодорожном транспорте за последний год возросла с 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллионов долларов) до 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

В отчете, однако, уточнялось, что чаще всего Чарльз путешествовал на поездах. Одна такая поездка обходилась налогоплательщикам в 20 тысяч фунтов стерлингов (25,5 тысяч долларов).

Тур принца Чарльза с супругой на Карибы и Кубу в феврале стоил 417 тысяч фунтов стерлингов (533 тысячи долларов), а поездка в Западную Африку — 216 тысяч фунтов стерлингов (276 тысяч долларов).

При этом в отчет заносятся только путешествия, которые стоят более 15 тысяч фунтов стерлингов ( 19 тысяч долларов).

В пояснение к отчету во дворце заявили, что зарубежные поездки Чарльза были предприняты по просьбе министерства иностранных дел, так как принц является прекрасным дипломатом, пишет Express.co.