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Экстрасенс Николь Кузнецова развеяла мифы о венце безбрачия

Чаще всего, речь идет об обмане и попытке выманить деньги, отметила звезда «Битвы экстрасенсов».

Экстрасенс Николь Кузнецова развеяла мифы о венце безбрачия
Николь Кузнецова / www.instagram.com/nikol.official/

30-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова пообщалась с подписчиками на тему так называемого венца безбрачия. Колдунья призналась, что это явление случается крайне редко.

Когда женщина приходит на сеанс к экстрасенсу и тот начинает ей говорить о венце безбрачия, то чаще всего речь идет о простом обмане и попытке выманить деньги у клиента. Если в вашей жизни были хоть какие-то отношения с противоположным полом, то никакой порчи на вас нет, заявляет Кузнецова.

«Если у вас были мужчины и интимная жизнь, то ни о каком венце речи быть не может», — добавила Николь у себя в Instagram stories.

Она также отметила, что церковь и священники не могут снять негативное магическое воздействие или порчу.

Некоторые поклонники также поинтересовались у девушки, как обстоят дела с ее здоровьем. На это она ответила, что сейчас все хорошо, но скоро ей потребуется очередная операция.

Напомним, что из-за тяжелой болезни, которую Кузнецовой диагностировали еще в детстве, ей приходится регулярно делать операции на горле. Первое хирургическое вмешательство она пережила в возрасте одного года.

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Николь Кузнецовапорча и сглазшоу "Битва экстрасенсов"Экстрасенс

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Экстрасенс Николь Кузнецова развеяла мифы о венце безбрачия
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