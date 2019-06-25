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Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской

Актер принес соболезнования семье прославленной коллеги по сцене.

Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской
Станислав Садальский рассказал об Алле Покровской. Фото: globallookpress.com

Смерть легендарной актрисы Аллы Покровской стала серьезным ударом для Станислава Садальского, который принес слова соболезнования родным артистки.

В Instagram актер вспомнил о ярком таланте своей коллеги. Он отметил, что актриса, режиссер и профессор пять десятилетий отдала сцене и стала настоящим столпом театра «Современник», его символом. Когда-то он играл с Покровской в постановке «Фантазии Фарятьева».

«Я ей признавался там в любви, говорил: «Я люблю вас так, как никто никогда никого не любил…», – пишет Садальский в соцсети.

Артист отметил, что с Аллой Покровской можно будет проститься в здании МХТ имени Чехова. В четверг, 27 июня, состоится прощальная церемония, затем церковное отпевание, после этого траурная процессия отправится на Троекуровское кладбище.

Причину смерти 81-летней актрисы ранее озвучил ее сын Михаил Ефремов. По его словам, в последние несколько лет мать тяжело болела, в итоге недуг оказался сильнее. На протяжении последних двух недель артистка находилась в реанимации, сын ежедневно дежурил у ее кровати.

«Скончалась от сепсиса, заражения крови», – пояснил Ефремов.

Актер добавил, что проблемы с печенью не позволили медикам сделать матери переливание крови, которое могло бы ее спасти.

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Алла ПокровскаяСтанислав СадальскийУмерла Алла Покровская

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Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской
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