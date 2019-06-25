Петросян «предсказал» историю с Алибасовым 10 лет назад

Евгений Петросян поделился с подписчиками забавным роликом, который был записан десять лет назад. Видео опубликовано не просто так, а к нашумевшему событию — ситуации, которая случилась с Бари Алибасовым. По словам Петросяна, он много лет назад со сцены смоделировал подобную историю.

Монолог юмориста напоминает события наших дней, но, сам Петросян просит не искать скрытый смысл: видео просто смешное.

«10 лет назад в «Кривом зеркале» у меня был монолог Леонида Натапова «Подарки». Где был такой фрагмент… чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья», — написал Евгений Ваганович.

Подписчики Петросяна склоняются к мысли, что все случившееся с Алибасовым не более, чем пиар-ход. Эти настроения обижают сына продюсера, он обещает обнародовать медицинскую документацию, которая докажет, что у его отца был ожог четвертой, самой высокой степени.

Ранее помощница Евгения Петросяна опубликовала на своей станице в Instagram меренговый рулет. Девушка написала, что домашняя еда сегодня стала предметом особой роскоши, а подписчики предположили, что наслаждаться десертом будет юморист, пишет сайт OA.