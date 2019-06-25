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Дочь Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери

Девочка впервые лично рассказала о страданиях скончавшейся певицы.

Дочь Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери
Дочь Юлии Началовой лично ррассказала о маме. Фото: globallookpress.com

Со дня смерти Юлии Началовой прошло немногим больше трех месяцев. Близкие певицы признаются, что до сих пор не могут справиться с постигшим их горем. Особенно тяжело, конечно же, приходится дочери Юлии – 12-летней Вере.

Летние каникулы девочка проводит вместе с отцом Евгением Алдониным, его супругой и сыном. Накануне она впервые лично поделилась своими переживаниями, став героиней нового выпуска программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

По словам Веры, незадолго до смерти ее мама, страдавшая от подагры, испытывала очень сильные боли. Она держалась, как могла, но девочка замечала, как тяжело приходится артистке.

«Мне кажется, такой боли, которую мама испытала, никогда не испытывал никто из всех моих знакомых», – говорит Вера.

Дочь исполнительницы добавила, что от страшной боли она даже плакала. Причем даже не столько от физических страданий, сколько от морального истощения. Она всегда брала себя в руки и терпела.

«Она хотела быть, хотела посвящать себя работе. Хотела… жить», – вспоминает девочка со слезами на глазах.

Как отметили присутствовавшие в студии передачи родители Юлии, после смети матери Вера ни разу не дала волю чувствам и не плакала в их присутствии, чтобы не расстраивать их еще больше.

Вера Алдонина рассказывает о матери. Кадр программы Первого канала «Пусть говорят»
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Вера Алдонинадочь Юлии НачаловойПрограмма "Пусть говорят"Юлия Началова

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Дочь Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери
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