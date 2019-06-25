Сын Бари Алибасова придумал, как доказать честность отца

Он планирует опубликовать документы из НИИ им. Склифосовского, которые подтвердят, что у продюсера был серьезный ожог четвертой степени.

История с отравлением Бари Алибасова каждый день обрастает новыми подробностями. Скорая выписка продюсера из больницы навела многих на мысль, что Алибасов мог разбавить немного «Крота» водой и получить легкий ожог, чем можно объяснить его раннюю выписку и отсутствие проблем с речью.

Сын продюсера настроен спасти репутацию отца и планирует доказать всем, что отравление было реальным. Корреспонденту Telaprogramma.pro он рассказал, что планирует отправиться в «Склиф» и заполучить медицинскую документацию. После этого бумаги окажутся в общем доступе – это развеет все сомнения.

«Многие СМИ написали, что отец инсценировал свою болезнь, поэтому я сейчас еду в Склифосовского, чтобы забрать документы и их опубликовать», — сказал Бари Алибасов-младший.

Мужчина обижен не только на тех, кто не верит в отравление Бари Алибасова, но и на диетолога Марият Мухину.

— Марият пришла к отцу лишь однажды, вместе со своим адвокатом. Я думаю, что она просто хотела познакомить его с отцом и никакого злого умысла там не было. Но, представляете, отец в таком состоянии, а Марият появляется с адвокатом и просит документы на недвижимость, — прокомментировал последние события Бари Алибасов.