НОВОСТИ

Сын Бари Алибасова придумал, как доказать честность отца

Он планирует опубликовать документы из НИИ им. Склифосовского, которые подтвердят, что у продюсера был серьезный ожог четвертой степени.

Сын Бари Алибасова придумал, как доказать честность отца
Сын Бари Алибасова пообещал опубликовать медицинскую документацию отца ФОТО: Global Look Press

История с отравлением Бари Алибасова каждый день обрастает новыми подробностями. Скорая выписка продюсера из больницы навела многих на мысль, что Алибасов мог разбавить немного «Крота» водой и получить легкий ожог, чем можно объяснить его раннюю выписку и отсутствие проблем с речью.

Сын продюсера настроен спасти репутацию отца и планирует доказать всем, что отравление было реальным. Корреспонденту Telaprogramma.pro он рассказал, что планирует отправиться в «Склиф» и заполучить медицинскую документацию. После этого бумаги окажутся в общем доступе – это развеет все сомнения.

«Многие СМИ написали, что отец инсценировал свою болезнь, поэтому я сейчас еду в Склифосовского, чтобы забрать документы и их опубликовать», — сказал Бари Алибасов-младший.

Мужчина обижен не только на тех, кто не верит в отравление Бари Алибасова, но и на диетолога Марият Мухину.

— Марият пришла к отцу лишь однажды, вместе со своим адвокатом. Я думаю, что она просто хотела познакомить его с отцом и никакого злого умысла там не было. Но, представляете, отец в таком состоянии, а Марият появляется с адвокатом и просит документы на недвижимость, — прокомментировал последние события Бари Алибасов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари Алибасов отравлениеМарият Мухина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Бари Алибасова придумал, как доказать честность отца
Интересно?
Поделись с друзьями: