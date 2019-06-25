Хлебникова после слухов об алкоголизме пришла на телеканал «Спас»

Марина Хлебникова стала одной из самых главных персон на творческом вечере 93-летнего композитора Александра Зацепина. В Instagram она поделилась видеозаписью с мероприятия. В студии, где собрались многочисленные гости, певица исполнила свою песню «Дожди», которая была спета ею много лет назад и стала хитом. Именно Зацепин написал музыку для этой композиции.

«С огромным удовольствием выступила с нашей общей песней «Дожди» на творческом вечере Александра Зацепина в эфире телеканала «Спас!»», — поделилась Хлебникова.

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В студии исполнительница вспомнила, как рождался ее хит. «Дело было вечером. Друзья достали мне телефон Александра Зацепина. Я набрала ему и сказала, что это Марина, которая спела песню «Чашка кофею». Мне нужна мелодия для новой песни. Умоляю вас. Влюбитесь в меня на два месяца как композитор. В итоге Зацепин сказал мне приезжать к нему в гости. Он показал мне много мелодий. Я выбрала в итоге под номером четыре. Я долго сочиняла слова для этой песни. Именно Зацепин меня вдохновил», — заявила певица.

Отметим, что в последнее время распространяются слухи, что Марина Хлебникова страдает алкогольной зависимостью. Об этом, в частности, обмолвился певец Шура. Исполнительница действительно за последний год очень сильно похудела. Сейчас она весит всего 41 килограмм. Телеведущая Дана Борисова даже недавно сказала, что певицу надо спасать и везти на лечение. Правда, сама Хлебникова утверждает, что не может набрать вес не из-за своего пристрастия к алкоголю, а из-за того, что год назад похоронила мужа Антона Логинова.